“Белпочта” из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок

РУП “Белпочта” из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

“Временно приостанавливается оказание услуги, предоставляемой в пакетах E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки”, – сообщили в “Белпочте”.

Такое решение принято, чтобы минимизировать контакты получателей почтовых отправлений с сотрудниками “Белпочты”.

Предприятие просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.