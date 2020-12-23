Социум

“Белпочта” начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря

“Белпочта” начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря.

Выплата пенсий и пособий за 25 декабря началась с 22 декабря в отделениях почтовой связи Минска. В ОПС Брестской, Витебской, Минской областей выплата начнется с 23 декабря, в ОПС Гомельской, Гродненской, Могилевской областей – 24 декабря.

25 декабря будут работать только дежурные отделения почты.

О режиме работы ОПС можно узнать в контакт-центре “Белпочты” по номеру 154, а также по номерам +375-33-30-00-154 (МТС), +375-44-59-00-154 (А1).

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