«Белтелеком» работает над восстановлением доступа к ресурсам в интернете до конца дня

РУП «Белтелеком» рассчитывает восстановить доступ к ресурсам в интернете до конца дня 10 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

«Белтелеком» с 8 августа отмечает значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси. Системами предприятия на протяжении последних суток фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома». Это привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет», — сообщили в компании.

Там проинформировали, что «Белтелеком» прилагает максимальные усилия по восстановлению доступа до конца дня 10 августа. «Привлечены все специалисты и технические средства. Работа ведется непрерывно в круглосуточном режиме», — пояснили в «Белтелекоме».

Компания приносит извинения за возникшие неудобства и надеется на понимание.