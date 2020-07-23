«Безопасное» граффити украсило стены лунинецкого детского сада

Яркое граффити появилась на стене ГУО «Ясли сад №12 г. Лунинца». С помощью него лунинецкие спасатели напоминают детям об опасности игр с огнем.

На стенах детской площадки дошкольного учреждения можно увидеть красочные рисунки, объясняющие правила безопасности, предупреждающие надписи, а также телефон спасательной службы.

Лунинецкий РОЧС выражает благодарность работникам ясли-сада за проделанную работу, обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, а также предупреждение их возникновения.