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«Безопасное» граффити украсило стены лунинецкого детского сада

L N Send an email 11 минут тому назад
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Фото: РОЧС

Яркое граффити появилась на стене ГУО «Ясли сад №12 г. Лунинца». С помощью него лунинецкие спасатели напоминают детям об опасности игр с огнем.

На стенах детской площадки дошкольного учреждения можно увидеть красочные рисунки, объясняющие правила безопасности, предупреждающие надписи, а также телефон спасательной службы.

Лунинецкий РОЧС выражает благодарность работникам ясли-сада  за проделанную работу, обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, а также предупреждение их возникновения. 

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L N

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