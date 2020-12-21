Брестская областная больница приобрела 6 аппаратов ИВЛ

Брестская областная клиническая больница по программе трансграничного сотрудничества “Польша – Беларусь – Украина” приобрела шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий.

Брестская облбольница вместе с бяла-подляским госпиталем реализует проект по обеспечению эпидемиологического благополучия в белорусско-польском пограничье. Помимо основного гранта Евросоюз выделил учреждениям здравоохранения дополнительные средства для борьбы с коронавирусом. Брестчане за эти деньги купили аппараты ИВЛ высокого класса немецкого производства.

“У этих аппаратов ИВЛ расширенные функции, увеличились возможности благодаря новым программам. В том числе (что очень важно для пациентов с коронавирусной инфекцией) возможна высокопоточная вентиляция легких. Она осуществляется через катетеры без интубации трахеи, так называемая неинвазивная вентиляция легких. У аппаратов предыдущего поколения такой функции не было”, – отметил Александр Карпицкий.

Три новых аппарата ИВЛ установили в инфекционно-реанимационном отделении инфекционного корпуса. Остальные – в отделении реанимации и интенсивной терапии, которое тоже принимает пациентов с COVID-19.

По основному проекту программы трансграничного сотрудничества Брестская областная больница совершенствует диагностические возможности. Часть оборудования медики уже получили. Закуплен УЗИ-аппарат экспертного класса с функцией эластографии и эластометрии. Например, специальный датчик позволяет изучать состояние печени, наличие соединительной ткани, степени развития цироза. Обновлено лабораторное оборудование, монтируется лабораторно-информационная система. В ближайшее время ожидаются поставки диагностических и хирургических эндоскопических стоек.

“Проект уж практически завершаем. Единственное, у нас образовались сэкономленные деньги. Обратились с просьбой в технический секретариат программы в Варшаве, чтобы на эти средства нам позволили купить модуль для кислородного концентратора и шприцевые насосы”, – пояснил главврач Брестской областной клинической больницы.