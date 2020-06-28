Новости районаСоциум

БРСМ запускает онлайн-конкурс «Молодежный район»

L N Send an email 2 часа тому назад
26

Лунинецкая районная организация Общественного объединения «БРСМ» запускает онлайн-конкурс «Молодежный Район», приуроченный ко Дню молодежи.

Подать заявку можно в 5-ти направлениях: музыка, танец,театр, мода и спорт.  Основная тема каждой работы — празднование Дня молодежи Лунинетчины.

Как рассказала первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак, чтобы побороться за приз, необходимо  продемонстрировать свое творческое мастерство в одном из выбранных направлений и записать короткий ролик до 1 минуты. Узнать все условия конкурса можно в группе ВКонтакте.

Конкурс продлится по 15 июля. Победители каждого из направлений будут награждены ценными призами.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Будет ли заасфальтирована дорога к Белому озеру? — Анатолий Лис провел прямую линию

Будет ли заасфальтирована дорога к Белому озеру? — Анатолий Лис провел прямую линию

1 день тому назад
Photo of Белстат: каждый четвертый трудящийся в Беларуси — представитель молодежи

Белстат: каждый четвертый трудящийся в Беларуси — представитель молодежи

1 день тому назад
Photo of Житель Лунинецкого района обвиняется в совершении имущественных преступлений

Житель Лунинецкого района обвиняется в совершении имущественных преступлений

2 дня тому назад
Photo of Здание овощехранилища в Микашевичах выставлено на аукцион

Здание овощехранилища в Микашевичах выставлено на аукцион

2 дня тому назад
Photo of В Лунинце расписали краской два вагона поезда. Подозреваемого установили

В Лунинце расписали краской два вагона поезда. Подозреваемого установили

2 дня тому назад
Photo of На службу в отдел охраны требуются сотрудники

На службу в отдел охраны требуются сотрудники

2 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть