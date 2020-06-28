Лунинецкая районная организация Общественного объединения «БРСМ» запускает онлайн-конкурс «Молодежный Район», приуроченный ко Дню молодежи.

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Подать заявку можно в 5-ти направлениях: музыка, танец,театр, мода и спорт. Основная тема каждой работы — празднование Дня молодежи Лунинетчины.

Как рассказала первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак, чтобы побороться за приз, необходимо продемонстрировать свое творческое мастерство в одном из выбранных направлений и записать короткий ролик до 1 минуты. Узнать все условия конкурса можно в группе ВКонтакте.

Конкурс продлится по 15 июля. Победители каждого из направлений будут награждены ценными призами.