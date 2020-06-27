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Будет ли заасфальтирована дорога к Белому озеру? — Анатолий Лис провел прямую линию

L N Send an email 1 день тому назад
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис провел сегодня прямую телефонную линию. За три часа свои вопросы задали 25 жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди позвонивших оказался и житель Лунинецкого района, который радеет за асфальтирование участка дороги, ведущей к популярному месту отдыха у озера Белое. Гравийное полотно оставляет желать лучшего. Съезд к водоему идет от республиканской трассы, туда приезжают не только местные жители, но и отдыхающие из соседних регионов. «Конечно, она будет разбиваться, если большой поток транспорта. Если дорога востребована и ею пользуется большое количество людей, нужно ее делать. Надо внимательно изучить ситуацию. Подумаем, как привести в порядок эти два километра», — ответил губернатор.

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