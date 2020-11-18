БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов во внутриреспубликанском сообщении на новогодние и рождественские праздники, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

“С 24 декабря 2020 года по 11 января 2021-го БЖД назначила дополнительные поезда и увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщении”, – отметили в пресс-центре.

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск – Друя), Полоцк – Минск, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Гомель – Витебск, Гродно – Кричев – Коммунары.

БЖД напомнила, что продажа проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах страны начинается за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении “БЧ.Мой поезд”, а также по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.