Что изменится в работе нотариусов в январе? Нотариальные новшества для жителей сельской местности

С 3 января 2021 года вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. №305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее − Закон). Одним из важных направлений указанных изменений является то, что из компетенции уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов исключены полномочия по нотариальному удостоверению доверенностей, согласий и завещаний. За совершением указанных нотариальных действий будет необходимо обращаться к нотариусу.

В настоящее время уполномоченные должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов совершают следующие нотариальные действия: удостоверяют завещания, согласия, доверенности, принимают меры по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса, свидетельствуют верность копий документов и выписок из документов, свидетельствуют подлинность подписи на документах, выдают дубликаты нотариально удостоверенных документов, экземпляры которых имеются на хранении в местном исполнительном и распорядительном органе.

После вступления в силу изменений в Закон в их компетенции будет принятие мер по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса, свидетельствование верности копий документов и выписок из документов, свидетельствование подлинности подписи на документах, выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов, экземпляры которых имеются на хранении в местном исполнительном и распорядительном органе.

Основная причина изменения компетенции уполномоченных должностных лиц в необходимости предоставления доступного и качественного юридического обслуживания населения в сельской местности. Совершение нотариальных действий – не приоритетное направление деятельности уполномоченных должностных лиц. У них много других очень важных обязанностей, которые соответствуют их квалификации и образованию, а юридически значимые действия должны совершать квалифицированные юристы, в частности, нотариусы. Нотариус при обращении за совершением нотариального действия установит личность и проверит дееспособность гражданина, выяснит его волю на совершение нотариального действия, поможет в соответствии с требованием законодательства составить проект документа, разъяснит правовые последствия. Кроме того, нотариус несёт в полном объёме гражданскую ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина, в том числе своим имуществом, поэтому для обеспечения исполнения указанной ответственности каждый нотариус заключил договор страхования гражданской ответственности на случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия.

Однако есть доверенности, составление которых не требует наличия юридического образования и дополнительных знаний: это доверенности на получение пенсий и пособий. Очень правильно, что в соответствии с пунктом 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь сельские (поселковые) исполнительные комитеты по месту жительства граждан смогут удостоверять доверенности на получение пенсий и пособий. Необходимо обратить внимание, что такие доверенности не являются нотариально удостоверенными.

Внесенные изменения очень важны для реализации прав и законных интересов граждан, поскольку завещания, доверенности и согласия, компетенцией на удостоверение которых будут наделены только нотариусы, влекут серьёзные юридические последствия как для лиц, их совершивших, так и для тех, в отношении кого они совершены.

Необходимо отметить, что у нотариусов богатый опыт предоставления нотариальных услуг сельскому населению: в соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 107 «О некоторых вопросах выезда нотариуса в агрогородки, малые и средние городские поселения» (далее – Постановление), в целях обеспечения потребности в нотариальных услугах нотариусы осуществляют нотариальное обслуживание в агрогородках, малых и средних городских поселениях сельского населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности, выезжают в агрогородки на основании заявок, поступающих от заинтересованных лиц, а по заявлению заинтересованного лица нотариус может совершить нотариальное действие на дому в день выезда в агрогородок. Нотариусы активно включились в реализацию требований указанного Постановления, выезды осуществляются на постоянной основе, в том числе по графикам, информация о выездах публикуется в СМИ. На данный момент потребность сельского населения в услугах нотариуса полностью удовлетворяется.

С нового года нотариусы будут выезжать в сельские населённые пункты, которые будут закреплены за каждой нотариальной конторой, и в которые необходимо будет осуществлять выезды в соответствии с графиками и на основании заявок жителей населённого пункта.

Графики будут составляться на квартал и размещаться в СМИ, на сайте БНП, на стендах нотариальных контор и в сельисполкомах. Для подачи заявки граждане смогут обратиться в Брестскую областную нотариальную палату Белорусской нотариальной палаты, нотариальную контору, либо в сельский исполнительный комитет. Очень важно наладить взаимодействие нотариусов и работников сельских исполнительных комитетов для более эффективной работы по обеспечению сельского населения доступной и качественной юридической помощью.

Необходимо отметить, что такое взаимодействие уже имеет свою хорошую историю, однако в связи с грядущими изменениями законодательства необходима некоторая корректировка.

Очень важным является и то, что все нотариальные действия, совершённые нотариусами, вносятся в единую электронную систему учёта нотариальных действий и наследственных дел (ЕИС), а на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты можно проверить, отменялась ли доверенность, открыто ли наследственное дело после умершего гражданина. Нотариус при открытии наследственного дела может проверить, удостоверялось ли нотариусом Республики Беларусь завещание от имени наследодателя.

Из всего указанного выше понятно, что нотариусы сделают всё возможное, чтобы сельское население республики было в полном объёме обеспечено качественной и своевременной юридической помощью.

Председатель Брестской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты Анжела Горгун.