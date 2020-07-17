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Электроэнергию отключат в Красной Воле и Ракитно

L N Send an email 4 секунды тому назад
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач 20 июля с 10.00 до 16.00 часов в д. Красная Воля на улицах Парковая и Советская будет отключена электроэнергия.

21 июля с 09.00 до 17.00 часов в д. Ракитно также будут обесточены улицы:

  • Школьная, д.16-28, д.1, д.13, д.13А, д.15А-33А;
  • Железнодорожная, д.1-7, д.2-8;
  • Молодежная д.1-19, д.2-24;
  • пер. 1-й, 2-й Молодежный;
  • Партизанская, д.104-156, д.93-173;
  • Школьная, д.6-14, д.7-15;
  • Мацкевича, д.214-260, д.211-241.
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L N

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