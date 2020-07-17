Электроэнергию отключат в Красной Воле и Ракитно

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач 20 июля с 10.00 до 16.00 часов в д. Красная Воля на улицах Парковая и Советская будет отключена электроэнергия.

21 июля с 09.00 до 17.00 часов в д. Ракитно также будут обесточены улицы: