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Электроэнергию отключат в Красной Воле и Ракитно
Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на линии электропередач 20 июля с 10.00 до 16.00 часов в д. Красная Воля на улицах Парковая и Советская будет отключена электроэнергия.
21 июля с 09.00 до 17.00 часов в д. Ракитно также будут обесточены улицы:
- Школьная, д.16-28, д.1, д.13, д.13А, д.15А-33А;
- Железнодорожная, д.1-7, д.2-8;
- Молодежная д.1-19, д.2-24;
- пер. 1-й, 2-й Молодежный;
- Партизанская, д.104-156, д.93-173;
- Школьная, д.6-14, д.7-15;
- Мацкевича, д.214-260, д.211-241.