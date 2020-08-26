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Электроэнергию отключат в Велуте
27 августа с 11.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в аг. Велута. Об этом сообщает Лунинецкий район электрических сетей.
В связи с производством работ на линии электропередач будут обесточены улицы:
- Октябрьская, д.2-8, д.1-9;
- Советская, д.1-7, д.2-6, д.9-13;
- пер.Болотный;
- пер.Заречный;
- Октябрьская, д.11-39, д.10-54, д.41-57, д.58-86;
- Буличи, д.1-13, д.2-16, д.13-47, д.18-44;
- пер.Банный;
- пер.Школьный;
- Забродье;
- пер.Двориша;
- Черный Брод;
- Полесская;
- Перевязаница;
- пер.Садовый;
- ул.Ляды;
- Восточная;
- пер.Узкий;
- Мира;
- Молодежная, д.2-18, д.1-9, д.11-25, д.20-36;
- Песчаная;
- Школьная, д.2-6, д.11;
- пер.Школьный;
- Боровская, д.1-27, д.8-34.