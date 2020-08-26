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Электроэнергию отключат в Велуте

L N Send an email 35 минут тому назад
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27 августа с 11.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в аг. Велута. Об этом сообщает Лунинецкий район электрических сетей.

В связи с производством работ на линии электропередач будут обесточены  улицы:

  • Октябрьская, д.2-8, д.1-9;
  • Советская, д.1-7, д.2-6, д.9-13;
  • пер.Болотный;
  • пер.Заречный;
  • Октябрьская, д.11-39, д.10-54, д.41-57, д.58-86;
  • Буличи, д.1-13, д.2-16, д.13-47, д.18-44;
  • пер.Банный;
  • пер.Школьный;
  • Забродье;
  • пер.Двориша;
  • Черный Брод;
  • Полесская;
  • Перевязаница;
  • пер.Садовый;
  • ул.Ляды;
  • Восточная;
  • пер.Узкий;
  • Мира;
  • Молодежная, д.2-18, д.1-9, д.11-25, д.20-36;
  • Песчаная;
  • Школьная, д.2-6, д.11;
  • пер.Школьный;
  • Боровская, д.1-27, д.8-34.
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L N

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