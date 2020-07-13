Электроэнергию отключат в Вульке-1 и Ракитно

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, с 13 по 16 июля в период времени с 10.00 до 16.00 часов в Вульке-1 будет отключена электроэнергия. В связи с производством работ на линии электропередач будут обесточены улицы Октябрьская, д.11-49, д.20-60 и Огородная д.1-9.

С 14 по 17 июля в период времени с 10.00 до 16.00. электроэнергия будут отключена в Ракитно по улице Школьная, д.16-28, 1, 13, 13А, 15А-33А.

Лунинецкий район электрических сетей приносит свои извинения за временные неудобства.