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Электроэнергию отключат в Вульке-1 и Ракитно

L N Send an email 4 часа тому назад
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, с 13 по 16 июля в период времени с 10.00 до 16.00 часов в Вульке-1 будет отключена электроэнергия. В связи с производством работ на линии электропередач будут обесточены улицы Октябрьская, д.11-49, д.20-60 и Огородная д.1-9.

С 14 по 17 июля в период времени с 10.00 до 16.00. электроэнергия будут отключена в Ракитно по улице Школьная, д.16-28, 1, 13, 13А, 15А-33А.

Лунинецкий район электрических сетей приносит свои извинения за временные неудобства.

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L N

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