Есть ли зимнее дизельное топливо на лунинецких заправках?

Синоптики прогнозируют похолодание, что безусловно вызывает понятную обеспокоенность у автомобилистов, многие из которых подзабыли, что это такое – ездить при сильных морозах. Особых проблем прибавляют дизельные моторы.

Именно потому, мы постарались узнать на местных автозаправочных станциях, есть ли в необходимом количестве так называемое зимнее дизельное топливо.

Как объяснил Николай Кохович – мастер, который сейчас отвечает за безукоризненную работу АЗС №№ 63,74 и 81 РУП “Беларуснефть-Брестоблнефтепродукт”, размещенных в нашем районе, – на новый вид солярки перешли задолго до зимы. Еще в октябре на заправки №№ 63 и 81 начали завозить топливо марки “ДТ-3-К5, сорт F”. Его технические характеристики позволяют без проблем пользоваться автомобилем при предельных температурах минус 20 градусов.

На автозаправках, размещенных на автодороге М-10 вблизи Лунина и Микашевич есть и топливо марки “ДТ-3-К5, класс 2”. “Арктика”, как нередко его называют в народе, “работает” при минус 32 градусах и ниже.

– Как солярка, так и бензин на наших заправках в необходимом количестве, – рассказал Николай Иванович. – Единственное, что хотелось бы посоветовать автомобилистам, – своевременно позаботиться о своих машинах, надлежащим образом подготовив их к зиме. Первым делом необходимо обязательно слить летнее дизтопливо, у кого оно еще осталось в баках, поменяв при этом топливный фильтр. Необходимо также заменить летную “омывайку” на зимнюю. Еще есть немало “секретов”, про которые хорошо знают автомобилисты. Если вы не уверены в своем авто, то лучше отложить поездку на более благоприятное время.