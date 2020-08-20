Социум

ГАИ Брестской области проведет профилактическую акцию для мотоциклистов

L N Send an email 31 минута тому назад
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В Брестской области проведут трехдневную акцию «Мотодвижение без нарушений», сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Акция пройдет в регионе с 22 по 24 августа. Акцент сделают на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди мотоциклистов, соблюдение правил дорожного движения и безопасное поведение на дороге. Рейдовые группы ГАИ будут выявлять нарушителей ПДД, конструктивно измененные и незарегистрированные мотоциклы и мопеды.

На дорогах Брестской области с начала года с участием мототранспорта произошло 34 аварии. В таких ДТП 5 человек погибли и 35 получили различные травмы. В двух случаях мотоциклисты были пьяными. В 23 происшествиях оказались виновны водители двухколесного транспорта.

ГАИ напоминает, что на мотоциклах и мопедах нельзя ездить без шлемов. Транспорт обязательно должен быть зарегистрирован.

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