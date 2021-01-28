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ГАИ проведет 29 января Единый день безопасности дорожного движения

“Соблюдая ПДД – сохраняешь жизнь!” – под таким девизом 29 января Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения.

Как рассказал начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович, с начала 2021 года на автодорогах Брестчины произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 16 получили телесные повреждения. Стоит отметить, что в 11 случаях виновными стали пешеходы, из них 3 погибли и 8 трафмированы. 

В зимнее время часто наблюдается ухудшение метеоусловий и соответственно видимость на дорогах. Поэтому водить трижды должен подумать, прежде чем превысить скорость, совершить запрещенный маневр или сесть нетрезвым за руль. В условиях высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, пусть это будет нарушение правил обгона или скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции или не пропуск пешехода, приводят к несчастным случаям.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте дисциплинированными и взаимовежливыми. Соблюдайте правила дорожного движения и напоминайте их детям.

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L N

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