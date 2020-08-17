Генпрокуратура: по каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная проверка

По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.

В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

«Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, эти заявления направляются в Следственный комитет для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений», — проинформировали в Генпрокуратуре.

В том числе в Генеральную прокуратуру обращаются люди, которые не могут установить местонахождение своих родных и близких после массовых акций, состоявшихся на минувшей неделе. Генпрокуратура вместе с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

«Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве предоставили список граждан, отбывающих административный арест. Информация будет обновляться и дополняться.