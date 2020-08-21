Генпрокуратура предлагает ввести в КоАП наказание в виде общественных работ

Генеральная прокуратура при подготовке КоАП внесла предложение о введении нового вида ответственности — общественные работы, заявила сегодня журналистам начальник отдела Генпрокуратуры Марина Попова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Данный вид наказания необходимо внести не только по аналогии с административным законодательством других стран. К примеру, Россия, Украина давно используют такой вид наказания, и он имеет положительный эффект. В первую очередь наше предложение обосновывается тем, что мы видим необходимость в некоторых случаях не применять взыскание в виде штрафа, особенно это касается случаев домашнего насилия. Когда агрессор дома избил свою жену, своих детей, его привлекают к ответственности и дают ему наказание в виде штрафа. И этот штраф выплачивает семья, то есть семья дважды оказывается наказанной», — рассказала Марина Попова.

По ее словам, введение общественных работ позволит индивидуально привлечь нарушителя к ответственности. «Сроки общественных работ будут рассматриваться. Этот вопрос еще обсуждается», — добавила она.

Сегодня в Палате представителей проходит заседание рабочей группы Постоянной комиссии по законодательству, во время которого обсуждается проект Кодекса об административных правонарушениях. В заседании принимают участие представители заинтересованных министерств и ведомств. Как ожидается, депутаты рассмотрят проекты новых КоАП и ПИКоАП во втором чтении на осенней сессии.