Социум

Генпрокуратура предлагает ввести в КоАП наказание в виде общественных работ

L N Send an email 7 минут тому назад
25

Генеральная прокуратура при подготовке КоАП внесла предложение о введении нового вида ответственности — общественные работы, заявила сегодня журналистам начальник отдела Генпрокуратуры Марина Попова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Данный вид наказания необходимо внести не только по аналогии с административным законодательством других стран. К примеру, Россия, Украина давно используют такой вид наказания, и он имеет положительный эффект. В первую очередь наше предложение обосновывается тем, что мы видим необходимость в некоторых случаях не применять взыскание в виде штрафа, особенно это касается случаев домашнего насилия. Когда агрессор дома избил свою жену, своих детей, его привлекают к ответственности и дают ему наказание в виде штрафа. И этот штраф выплачивает семья, то есть семья дважды оказывается наказанной», — рассказала Марина Попова.

По ее словам, введение общественных работ позволит индивидуально привлечь нарушителя к ответственности. «Сроки общественных работ будут рассматриваться. Этот вопрос еще обсуждается», — добавила она.

Сегодня в Палате представителей проходит заседание рабочей группы Постоянной комиссии по законодательству, во время которого обсуждается проект Кодекса об административных правонарушениях. В заседании принимают участие представители заинтересованных министерств и ведомств. Как ожидается, депутаты рассмотрят проекты новых КоАП и ПИКоАП во втором чтении на осенней сессии.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of В «Спутнике» отдыхает последняя в этом сезоне смена

В «Спутнике» отдыхает последняя в этом сезоне смена

3 часа тому назад
Photo of Белорусские ученые разрабатывают термостойкую и биоцидную бумагу

Белорусские ученые разрабатывают термостойкую и биоцидную бумагу

7 часов тому назад
Photo of ГАИ Брестской области проведет профилактическую акцию для мотоциклистов

ГАИ Брестской области проведет профилактическую акцию для мотоциклистов

1 день тому назад
Photo of На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо — Госатомнадзор

На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо — Госатомнадзор

1 день тому назад
Photo of С 1 сентября граждане Украины будут въезжать в Беларусь по-новому

С 1 сентября граждане Украины будут въезжать в Беларусь по-новому

1 день тому назад
Photo of Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4%

Ввод жилья в Беларуси в январе-июле увеличился на 5,4%

2 дня тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть