К окунанию в купель на Крещение необходимо быть подготовленным – медик

К окунанию в купель на Крещение необходимо быть подготовленным, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Елена Григоренко.

“Я, как представитель медицинского сообщества, хочу отметить, что наша позиция в отношении крещенских купаний остается неизменной на протяжении последних лет. Как для здорового, так и больного человека – это шоковая терапия, стресс. Не только заболевания сердечно-сосудистой системы, но и любые другие заболевания дыхательной и мочеполовой систем являются противопоказанием для окунания в холодную воду”, – рассказала Елена Григоренко.

По ее словам, необходимо вдумчиво подходить к этому вопросу. “Мы глубоко уважаем чувства верующих людей, для которых этот обряд является действительным проявлением глубокой, искренней веры. Но каждый из них должен помнить, что это экстремальная ситуация, которая сопровождается выбросом гормонов в кровь, выраженным вазоспазмом, чревата остановкой сердца, жизнеугрожающими аритмиями, обострением хронических заболеваний или прогрессированием острых. Поэтому следует вдумчиво подходить к этому обряду и понимать, чем он может грозить в подобной ситуации, если не готовиться к нему в течение всего года”, – добавила профессор.