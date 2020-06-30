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Как отметят День Независимости на Лунинетчине?

L N Send an email 54 секунды тому назад
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День Независимоти в этом году будет не совсем привычным.

Заранее состоятся торжественные мероприятия на предприятиях и в организациях района. А в учреждениях культуры Лунинетчины будут организованы тематические выставки. 

3 июля пройдет возложение цветочных корзин к памятникам погибшим воинам в Лунинце  (в 9.30) и в Микашевичах (в 11.00).

В 22.00 на площади Ленина начнется праздничная танцевально-развлекательная программа  с участием солистов и народных коллективов города и района.

Завершится праздник акцией «Споем гимн вместе».

 

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