Как отметят День Независимости на Лунинетчине?

День Независимоти в этом году будет не совсем привычным.

Заранее состоятся торжественные мероприятия на предприятиях и в организациях района. А в учреждениях культуры Лунинетчины будут организованы тематические выставки.

3 июля пройдет возложение цветочных корзин к памятникам погибшим воинам в Лунинце (в 9.30) и в Микашевичах (в 11.00).

В 22.00 на площади Ленина начнется праздничная танцевально-развлекательная программа с участием солистов и народных коллективов города и района.

Завершится праздник акцией «Споем гимн вместе».