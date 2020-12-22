Акция “Наши дети” проходит на Лунинетчине

Республиканская благотворительная акция “Наши дети” уверенно шагает по стране, даря счастливые моменты мальчикам и девочкам в канун Нового года и Рождества.

Представители стрелковой команды на станции Лунинец, коллектив которой возглавляет Юрий Шуляк, давно завели добрую традицию – посещать дом семейного типа в Язвинках. В этом году сюда приехали заместитель начальника Валерий Казун и водитель Андрей Кохович. Сохраняя необходимые меры предосторожности, встречу организовали на улице. Гостей приветствовали хозяева Наталья и Михаил Морза. Подарками остались довольны 11-классник Вова Галызин, 10-классник Влад Меркушев, 7-классник Влад Ковшик, 5-классники Вера Хлуд и Даник Морза, 3-классник Артем Шейко и 1-классница София Калюта.

Родители рассказали, что все дети радуют своими школьными успехами. Первые шаги во взрослую жизнь сделали старшие воспитанники. Мария Андрияш после окончания педагогического училища поступила в Полесский государственный университет. Девушка осваивает профессию учителя физической культуры. Дмитрий Ковшик тоже в прошлом году стал студентом: сегодня он постигает азы медицинского дела в Пинском колледже.

Акция” Наши дети ” продолжается. Вы также можете присоединиться к ней, заглянув к тем ребятам, которым в жизни довелось очень непросто. Зато не составит особого труда сделать для них приятные сюрпризы, которые только усилят веру в новогодние чудеса.