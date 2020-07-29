Кому мешает красота? В Лунинце вандалы испортили стойку с цветами

Мы все искренне радуемся, замечая, как изо дня в день хорошеет наш Лунинец. Неизменно восхищаются его ухоженностью и чистотой многочисленные гости. Не единожды отмечали это и в области: райцентр трижды становился победителем и призером конкурса по благоустройству. Мы любим наш Лунинец.

Безусловно, многие из нас в эти простые и привычные слова вкладывают искренний и глубинный смысл. Многие, но не все. Ранние прохожие сегодня утром не могли не заметить неприглядную картину на улице Красной. Неподалеку от здания БТИ вандалы, демонстрируя «силушку немерянную» умудрились перевернуть дизайнерскую деревянную стойку-кашпо с цветами.

Красивые стойки появились на центральной улице в этом году и сразу же вызвали добрые чувства у горожан. Многие высказывались за то, чтоб продолжить рукотворную цветочную аллею еще и на противоположной стороне.

— Мы и не против, — заверил директор КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» Георгий Шпаковский. – Да только не ценят наши жители красоту. Возможно, для многих это будет открытием, но в нынешнем сезоне порядка 400 насаждений (чаще всего – цветы) перекочевали в частные палисадники – их попросту украли. А сколько разбитых и сломанных заборов довелось нам в срочном порядке восстанавливать! Мы, конечно же, несколько раз обращались в РОВД с заявлениями, но практически всегда получали ответ примерно такого содержания: «За невозможностью установить виновного дело прекращается».

Это, однако, совсем не значит, что бузотеры всегда уходят от ответственности. Помню эпизод, когда в Микашевичах компания молодых людей на подпитии разбила несколько пролетов ажурного забора. Виновных установили. Кроме солидного штрафа, участники имели серьезные неприятности в учебных заведениях (в том числи и в высших). Понятно, что мало приятного принесли они своим поступком родителям, среди которых, кстати, были вполне приличные люди.

Еще и поэтому все-таки не перестаю уповать на сознательность земляков. Неужто приятно вам рушить творения и плоды стараний рук ваших же матерей и отцов? Неужто «стыренная» или разоренная красота принесет вам желанную радость и удовлетворение? А если ваш поступок не останется незамеченным собственными же отпрысками? Возможно, нынешний утренний эпизод как раз и является косвенным следствием таких деяний старших?

И еще. Не смотря на то, что у сотрудников РОВД хватает других более важных дел, абсолютно не хочется верить в беспомощность наших правоохранителей. Тем более, что в последнее время на вооружении у них появились современные технические средства в виде системы видеонаблюдения. Смею предположить, что охватывает она многие «злачные» места. И если в зону слежения входит площадь имени Ленина (а цветы пропадали и здесь), увидеть мелких воришек не составило бы большого труда. Вот только кому это надо?