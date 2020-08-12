Красный Крест проводит благотворительную акцию перед началом учебного года

Ежегодную благотворительную кампанию начали волонтеры Красного Креста. Юноши и девушки вместе дежурят около магазинов и вокзалов в Лунинце и Микашевичах, на рынке.

Председатель Татьяна Коцуба высказывает благодарность всем, кто поддерживал оргнаизацию раньше и решил присоединиться к акции в этом году.

Передать школьные принадлежности можно в районную организацию, которая находится по адресу: г. Лунинец, ул. Гагарина, 3 (здание типографии), а денежные средства перевести на расчетный счет (его подскажут по названному выше адресу) или через ЕРИП: «Благотворительность, общественные организации» — «Помощь детям, взрослым» — «Белорусский Красный Крест» — «Благотворительные взносы» — Брестская областная организация — номер акции 222.

Также на протяжении недели волонтеры отряда скорого реагирования «Припять» раздали прохожим, водителям и представителям сельхозоргнаизаций воду в рамках акции «Жара». Погода в последние дни действительно была горячей.