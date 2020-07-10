Лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 нарушителей

Государственная лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 граждан, рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«Государственная лесная охрана с начала года привлекла к административной ответственности 1755 граждан. За нарушение правил лесопользования привлечены к ответственности 624 человека, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках — 474, за незаконную рубку — 382», — рассказал Валентин Шатравко.

По его словам, для усиления профилактики и воспитания бережного отношения к лесу активно используются средства фото- и видеофиксации. Всего установлена 881 единица, в том числе в лесхозах Брестского ГПЛХО — 102, Витебского — 171, Гомельского — 216, Гродненского — 63, Минского — 196, Могилевского — 133.

При помощи камер фото- и видеофиксации привлечены к ответственности 332 нарушителя, в том числе по ст.15.21 КоАП (нарушение правил лесопользования) — девять человек, по ст.15.29 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) — 139, по ст.15.22 КоАП (незаконная рубка) — 45. Лесхозы Брестского ГПЛХО привлекли к ответственности 66 нарушителей, Витебского — 25, Гомельского — 67, Гродненского — 86, Минского — 72, Могилевского — 16.

Штрафы за выявленные нарушения лесного и природоохранного законодательства превысили Br90 тыс.