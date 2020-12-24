Социум

Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ. Какие услуги подорожают в 2021 году и насколько?

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря подписал указ №490 “Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год”. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.

Как пояснили в пресс-службе, повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

“В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% – в сельской местности”, – обратили внимание в пресс-службе.

Например, за январь – октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тыс. семей на сумму Br1,36 млн. Средняя сумма субсидии на одну семью составила Br5,54 в месяц.

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L N

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