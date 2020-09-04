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Лунинецкие спасатели продолжают рассказывать учащимся о правилах безопасности

L N Send an email 4 секунды тому назад
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С целью привлечения внимания общественности к проблеме детского травматизма, гибели детей на пожарах, а также предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем в Лунинецком районе проходит республиканская акция МЧС «В центре внимания – дети!».

Специалист Лунинецкого РОЧС Геннадий Кулеш, инспекторы инспекции надзора и профилактики Лунинецкого РОЧС Давид Царик, Владислав Казак и Юлия Демидович посетили СШ №1 г.Лунинца и Большечучевичскую СШ, где поговорили о безопасности с учащимися, а также провели учебную тревогу по  отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара.

Работники РОЧС рассказали ребятам об опасных для игр местах, напомнили об опасности игр со спичками, рассказали, как правильно вызывать спасателей. Работники подарили  учащимся буклеты, брошюры и другую наглядно-изобразительную продукцию от МЧС.

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L N

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