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Лунинецких железнодорожников поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Видео
2 августа - День железнодорожника
Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника, прошло в Лунинце. Лично поздравить коллег приехал начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги Валерий Веренич.
Благодарности присутствующим со сцены Дворца культуры железнодорожников также адресовали председатели: районного Совета депутатов — Виктор Рафалович, районного совета ветеранов — Надежда Лозицкая. Ряд сотрудников получили дипломы и благодарственные письма.
Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной артистами ДК.