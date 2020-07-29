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Лунинецких железнодорожников поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Видео

2 августа - День железнодорожника

L N Send an email 2 часа тому назад
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Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника, прошло в Лунинце. Лично поздравить коллег приехал начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги Валерий Веренич.

Благодарности присутствующим со сцены Дворца культуры железнодорожников также адресовали председатели: районного Совета депутатов — Виктор Рафалович, районного совета ветеранов — Надежда Лозицкая. Ряд сотрудников получили дипломы и благодарственные письма.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной артистами ДК.

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L N

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