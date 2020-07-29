Лунинецких железнодорожников поздравили с приближающимся профессиональным праздником. Видео

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника, прошло в Лунинце. Лично поздравить коллег приехал начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги Валерий Веренич.

Благодарности присутствующим со сцены Дворца культуры железнодорожников также адресовали председатели: районного Совета депутатов — Виктор Рафалович, районного совета ветеранов — Надежда Лозицкая. Ряд сотрудников получили дипломы и благодарственные письма.

Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной артистами ДК.