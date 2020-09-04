Лунинецкое ЖКХ стало победителем в областном конкурсе цветоводов и ландшафтных дизайнеров

В агрогородке Дивин Кобринского района прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший рабочий зеленого строительства» среди подразделений ЖКХ Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Михаил Иолоп.

В этом году Дивин определен столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі». Праздник состоится 12 сентября. А накануне центральную часть агрогородка, где будут проходить основные мероприятия, украсили 19 оригинальных цветочных композиций — именно столько предприятий жилищно-коммунального хозяйства области приняли участие в традиционном конкурсе цветоводов и ландшафтных дизайнеров. Над созданием клумб трудились около сотни лучших озеленителей из всех районов Брестской области.

При оценке конкурсных работ оргкомитет учитывал практические навыки, подбор рассады, цветовые решения, применение малых архитектурных форм и эстетическое оформление композиции. Победителей определяли по трем группам, в зависимости от численности работающих на предприятии. Лучшими были признаны работы пружанского «Коммунальника», Лунинецкого ЖКХ и зеленостроителей Пинска. Дипломами и денежными призами отмечены призеры конкурса, а также победители более десятка номинаций.