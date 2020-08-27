Метеорологический радиолокатор в Бресте планируют запустить в конце октября

Метеорологический радиолокатор в Бресте планируют ввести в эксплуатацию в конце октября, сообщил начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Коновальчик во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

«Радиолокатор в Бресте планируется ввести в конце октября. Пока это предварительная дата. Сегодня там уже проводятся строительно-монтажные работы, планируем завершить их в обозначенный срок. Таким образом, уже в 2020 году сеть радиолокационных наблюдений Белгидромета будет состоять из пяти локаторов, объединенных в одну систему», — сказал Александр Коновальчик. Такие радиолокаторы уже работают в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно.

По словам начальника Белгидромета, развитие сети позволит создать единое радиолокационное поле и увеличить заблаговременность и точность штормовых предупреждений о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях. «Прогнозы малой заблаговременности (до 6 часов) наиболее востребованы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, для строительства, сельского хозяйства и при проведении спортивных мероприятий», — добавил он.

Заместитель начальника Белгидромета Минприроды Светлана Кузьмич также рассказала о планах по установке автоматических метеостанций, полностью не обслуживаемых персоналом. «Это для нас совершенно новый проект. Сейчас мы устанавливаем такие метеостанции в местах, не охваченных метеонаблюдениями. Это Россоны в Витебской области, Плещеницы в Минской, деревня Большой Межник (Шкловский район в Могилевской), Кобрин и Малорита в Брестской, Ивье и деревня Новоселки в Гродненской области. Планируем сделать это до конца года. Кроме того, если нам удастся установить автоматическую метеостанцию в Самохваловичах Минского района, то метеорологические наблюдения будут автоматизированы на 100%», — отметила она.

Александр Коновальчик наметил перспективные направления развития Белгидромета на ближайшие годы. В их числе — техническое перевооружение сети гидрологических и агрометеорологических наблюдений с внедрением современных автоматизированных систем. Также в планах внедрение современных методов, технологий контроля и мониторинга загрязнения окружающей среды, новейших систем сбора, обработки, хранения и анализа гидрометеорологической информации.