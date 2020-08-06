Министр информации посещает Барановичи

С рабочей поездкой Барановичи посещает Министр информации Республики Беларусь Игорь Луцкий.

Игорь Владимирович нашел время посетить и редакцию «Нашего края». Главный редактор «НК» Ирина Соснина ознакомила его с работой газеты, провела небольшую экскурсию по редакции, рассказала, какие функции возложены на каждого сотрудника.

Министр информации лично пообщался с каждым сотрудником редакции, а также обсудил насущные вопросы белорусского медиапространства.

– Готовясь к приезду, я изучил вашу газету и могу сказать, что уровнем работы журналистов доволен, вы пишете качественные материалы, работаете на высоком профессиональном уровне, – дал оценку «Нашему краю» Игорь Луцкий. – У вас есть авторы, которые готовы высказать свое мнение, даже если оно отличается от мнения других. И читатель заинтересуется этим, отдаст предпочтение такой газете.

Министр отметил, что сейчас государственным СМИ приходится противостоять огромному валу негативной информации, работать в непростых условиях, сталкиваться с откровенным хейтерством. Однако главное сейчас – не сдавать позиции, отстаивать свою точку зрения.

– Даже если кому-то эта позиция будет казаться жесткой, не следует отступать, ведь противоположная сторона не особенно церемонится в выражениях, почему же мы должны оставаться «беззубыми»? – резюмировал Игорь Владимирович.

Наш край