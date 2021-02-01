МолодежьНовости района

Акция “Зимний патруль” продолжается в Лунинецком районе

Райком БРСМ продолжает ежегодную акцию “Зимний патруль”, целью которой является профилактика чрезвычайных ситуаций на водоемах.

Активисты МООП – учащиеся политехнического колледжа Владислав Ханеня и Евгений Бурцев – провели инструктаж по технике безопасности для тех, кто отдыхает рядом с водохранилищем на Бохоново. Юноши напомнили прохожим, как вести себя вблизи водоемов в зимнее время, а также раздали листовки с наглядной информацией о мерах предосторожности на льду.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Молодежная диалоговая площадка состоялась в политехническом колледже

Молодежная диалоговая площадка состоялась в политехническом колледже

Photo of 16 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в прошлом году

16 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в прошлом году

Photo of В Лунинецком районе горел жилой дом

В Лунинецком районе горел жилой дом

Photo of Победителей и призеров областного этапа предметной олимпиады чествовали в гимназии им. В.И. Недведского

Победителей и призеров областного этапа предметной олимпиады чествовали в гимназии им. В.И. Недведского

Photo of Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление наградили в горисполкоме

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление наградили в горисполкоме

Photo of Украшения из бисера создает горожанка Анастасия Кмито

Украшения из бисера создает горожанка Анастасия Кмито

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть