Акция “Зимний патруль” продолжается в Лунинецком районе

Райком БРСМ продолжает ежегодную акцию “Зимний патруль”, целью которой является профилактика чрезвычайных ситуаций на водоемах.

Активисты МООП – учащиеся политехнического колледжа Владислав Ханеня и Евгений Бурцев – провели инструктаж по технике безопасности для тех, кто отдыхает рядом с водохранилищем на Бохоново. Юноши напомнили прохожим, как вести себя вблизи водоемов в зимнее время, а также раздали листовки с наглядной информацией о мерах предосторожности на льду.