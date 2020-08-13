На «Полесьеэлектромаш» работает студенческий отряд

Сегодня об активности белорусских студотрядов говорят многие руководители организаций и предприятий. Именно здесь задействована молодежь. Особенно помощм рады в сельскохозяйственных организациях во время уборочной кампании, когда на зернотоках не хватает рабочих рук.

Как отметила первый секретарь райкома БРСМ Ирина Шостак, желающих поработать в этом году больше, чем в прошлом. Например, в июле список студенческих отрядов пополнился командой из Чучевичей. Тут школьники не впервые откликаются на просьбы хозяйства.

В начале недели студотрядовское движение стартовало в и Лунинце. Молодые люди задействованы на уборке и озеленении территории ОАО «Полесьеэлектромаш». Подобным планируют занятся и микашевичские студенты — тут отряд начнет свою деятельность 17 августа при местном ЖКХ.