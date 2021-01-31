Победителей и призеров областного этапа предметной олимпиады чествовали в гимназии им. В.И. Недведского

Небольшое, но от этого не менее торжественное мероприятие специально запланировали на большую перемену. Все учащиеся Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского смогли принять участие в чествовании победителей и призеров областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Приветствуя главных героев праздника, директор элитного Сергей Высоцкий подчеркнул, что они не понаслышке знают, как непросто быть первыми, сколько стоит успех и какой большой бывает радость от победы. Завоевания гимназистов – это результат огромных стараний, как учеников, так и педагогов с родителями. Именно их объединенные усилия и дают такой хороший результат.

В 2020/21 учебном году команду учреждения образования на областном этапе республиканской предметной олимпиады составили 13 человек. По результатам третьего этапа диплом I степени по астрономии получил 11-классник Станислав Войткус. Серебряными наградами удостоены: по астрономии – 11-классник Вадим Прокопович, по математике – 10-классница Милена Короткая и 9-классница Дарья Воробей. Дипломы III степени завоевали: по астрономии – 11-классник Даниил Вечер, по белорусскому языку и литературе – 10-классница Алина Андрейчук, по математике – 9-классница Полина Буневич, по физике – 9-классник Иван Войткус.

В этот день дружные аплодисменты звучали и в адрес талантливых учителей Владимира Зылевича, Раисы Синькевич и Татьяны Гребень, которые подготовили этих гимназистов к интеллектуальным состязаниям. Много признательных слов услышали и подопечные педагогов Татьяны Сулковской, Сергея Иванова и Надежды Чирец. Учащиеся Андрей Заступневич, Валерия Горбат, Дмитрий Лукашевич, Дмитрий Ярмолич и Полина Шкурская померялись силами с ровесниками в физике, биологии, химии и русском языке. Несмотря на то, что в этот году они не вошли число сильнейших учеников, девушки и юноши из Микашевич достойно представили наш район на области.

Директор гимназии им. В.И. Недведского Сергей Высоцкий отметил успехи воспитанников учреждения образования и в исследованиях. В этом году с наградой высшей пробы за работу по белорусскому языку и литературе с областной конференции « С наукой в будущее» вернулся 9-классник Иван Войткус. Еще одно завоевание – диплом третьей степени – принадлежит 10-класснику Захару Михневичу, который под руководством учителя Сергея Иванова провел исследования по русскому языку и литературе.

Приятным дополнением к множеству теплых и душевных поздравлений стали сладкие призы, их вручил председатель попечительского совета гимназии Дмитрий Фурсевич. А также – небольшой концерт.

Наталья Лялюк. Фото автора.