МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео

С 10 декабря 2020 года Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет.

Авторские работы принимаются в следующих номинациях:

«За мирную Беларусь!» (участвуют работы, отражающие деятельность ОВД и ВВ по поддержанию мира, безопасности и спокойствия в стране);

«Путь к звездам» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в ОВД);

«История милиции в лицах» (участвуют работы, отражающие историческое наследие, памятники, музейные композиции с символикой ОВД и ВВ);

«Милиция – детям» (участвуют работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности);

«Дорожная безопасность» (участвуют работы, отражающие обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД);

«Милиция Беларуси» (участвуют работы, подчеркивающие особенности службы в ОВД и ВВ).

Авторские работы с заявками принимаются до 25 января 2021 года по адресу uios@mvd.gov.by . Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Ознакомиться с условиями проведения конкурса можно здесь.