Социум

МВД: в изоляторах остаются 122 человека, в том числе на Брестчине 36

L N Send an email 4 минуты тому назад
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Завершается работа по освобождению административно задержанных граждан, сообщили в МВД.

По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно.

Содержащиеся на участке ИВС в Жодино граждане были переведены в ЦИП ГУВД Мингорисполкома и по состоянию на 8:00 отпущены. В настоящее время в ЦИП ГУВД находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра.

Сотрудниками учреждений проводится опись оставленного задержанными имущества. Получить свои вещи граждане, в том числе содержавшиеся на участках ИВС в Жодино (тюрьма №8) и Слуцке (ЛТП №3), могут в ЦИП ГУВД Мингорисполкома.

Горячая линия МВД, созданная для информирования граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, прекращает работу сегодня в 19:00.

В УВД Брестского облисполкома Zarya.by рассказали, что всего с 9 по 16 августа в Брестской области было задержано 2155 человек. 2119 из них уже отпущены.

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L N

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