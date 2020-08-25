«Мы едем к лошадке! Ее зовут Мара». Иппотерапия: как это происходит

Иппотерапия – это уникальный вид реабилитации без боли и лекарств, который способен творить чудеса. Именно это направление помощи Центр помощи «Вера» открыл в поддержку тяжелобольных детей и предоставляет возможность бесплатно пройти 3 курса занятий в год.

Первые занятия начались уже в июне 2020 года, когда подопечные познакомились с инструктором Татьяной Евгеньевной и лошадкой Марой. Сейчас занятия по иппотерапии посещают 6 семей, а 2 семьи уже окончили свой первый курс (10 занятий).

Занятия с лошадками проходят 1-2 раза в неделю в удобное, согласованное с родителями и инструктором время в д. Дубница Гродненского района, и доступны как для семей, имеющих свой транспорт, так и для тех, кто самостоятельно добраться туда не может – в этом случае Центр помощи «Вера» организует доставку семьи на занятия и привозит обратно домой.

Сегодня подопечным предоставлена возможность пройти 3 бесплатных курса иппотерапии в год. Как только одни дети завершают свой курс, на занятия приглашают других детей, чтобы каждый ребенок имел возможность познакомиться с иппотерапией, получить результат от занятий, понять, подходит ли ему данное направление реабилитации.

Обращение Центра помощи «Вера»

Открывая направление по иппотерапии, наш Центр даже не мог предположить, как много семей с тяжелобольными детьми обратятся к нам за помощью.

Мы предложили для детей не просто бесплатные занятия, а занятия с квалифицированным инструктором по этому направлению. Те результаты, которые мы уже сейчас можем наблюдать у детей, посещающих занятия по иппотерапии, безусловно нас радуют!

Мы очень хотим, чтобы иппотерапия, организованная на базе нашего Центра, развивалась! Чтобы занятия для детей были многопрофильными и включали в себя различные виды терапии. Чтобы занятия по иппотерапии смогло посещать большее количество детей, к примеру, не 6 детей единовременно, а 12, ведь даже сейчас есть более 10 семей, ожидающих возможности попасть к нам на занятия.

Для того, чтобы иппотерапия развивалась, нам необходимо постоянно приобретать дополнительное оборудование: специализированную конную амуницию, средства реабилитации, инвентарь для развивающих занятий и иное.

Ведь каждое занятие для каждого ребенка подбирается индивидуально, исходя из его диагноза и личных потребностей. И для нас это – самое важное!

Поддержать развитие иппотерапии вы можете, внеся целевое пожертвование на благотворительные реквизиты нашего Центра с указанием назначения платежа «иппотерапия»:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < иппотерапия > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ иппотерапия ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 иппотерапия 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.