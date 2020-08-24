Новости районаСоциум

На Лунинетчине продолжается акция «В центре внимания – дети!»

L N Send an email 5 минут тому назад
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В рамках акции спасатели разместили в магазине «Универмаг» тематические элементы – наглядно-изобразительную продукцию МЧС, автономный пожарный извещатель, боевую одежду и огнетушитель.

Родителям напомнили о  необходимости быть внимательными по отношению к своим детям, не оставлять их без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных для ребенка местах и не разрешать включать электроприборы самостоятельно, а также напомнили телефонные номера службы спасения 101, 112.

Все желающие могли сдать «Экзамен по безопасности», во время которого предстояло сообщить в службу спасения о «пожаре», надеть боевую одежду, указать правильный порядок пользования огнетушителем, установить на свой смартфон мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом» и сделать селфи с атрибутикой МЧС.

Посетители не остались равнодушными и поблагодарили спасателей за проводимую акцию.

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L N

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