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На Лунинетчине продолжаются встречи депутатов с рабочими коллективами

L N Send an email 18 часов тому назад
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На Лунинетчине продолжаются встречи депутатов областного и районного Советов с рабочими коллективами.

На днях на РУПП «Гранит» побывал председатель райсовета Виктор Рафалович. Перед тем, как дать слово гостю, генеральный директор Эдуард Гаврилкович рассказал о ситуации на «Граните» в целом, а также затронул вопрос об акционировании предприятия.

Затронули во время встречи и подготовку к предстоящей политической кампании — выборам Президента Республики Беларусь. 

В этот день Виктор Рафалович также посетил филиал №1 «Микашевичская больница».

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L N

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