На Лунинетчине продолжаются встречи депутатов с рабочими коллективами

На Лунинетчине продолжаются встречи депутатов областного и районного Советов с рабочими коллективами.

На днях на РУПП «Гранит» побывал председатель райсовета Виктор Рафалович. Перед тем, как дать слово гостю, генеральный директор Эдуард Гаврилкович рассказал о ситуации на «Граните» в целом, а также затронул вопрос об акционировании предприятия.

Затронули во время встречи и подготовку к предстоящей политической кампании — выборам Президента Республики Беларусь.

В этот день Виктор Рафалович также посетил филиал №1 «Микашевичская больница».