Патриаршим экзархом всея Беларуси назначен наш земляк – епископ Вениамин (Тупеко)

25 августа 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначил нового Патриаршего экзарха Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды», – написал Владимир Легойда.

По его информации, Патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко), а митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии. За владыкой Венимамином сохранили временное управление Борисовской епархией.

Новому митрополиту Вениамину 51 год. Он родился в Лунинце, в 1992 году поступил на первый курс Минской духовной семинарии. В 1994 году пострижен в монашество. В 1999 году стал священником, в 2010 году – епископом.