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Патриаршим экзархом всея Беларуси назначен наш земляк – епископ Вениамин (Тупеко)

Александр Ковко Send an email 11 минут тому назад
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25 августа 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначил нового Патриаршего экзарха Беларуси. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды», – написал Владимир Легойда.

По его информации, Патриаршим экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко), а митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии. За владыкой Венимамином сохранили временное управление Борисовской епархией.

Новому митрополиту Вениамину 51 год. Он родился в Лунинце, в 1992 году поступил на первый курс Минской духовной семинарии. В 1994 году пострижен в монашество. В 1999 году стал священником, в 2010 году – епископом.

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Александр Ковко

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