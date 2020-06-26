На службу в отдел охраны требуются сотрудники

Подразделения охраны органов внутренних дел осуществляют функции в сфере охранной деятельности, поддерживают общественный порядок на охраняемых объектах, в зонах постов и маршрутов патрулирования. Рассказывает начальник Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Анатолий Буневич:

— Наш отдел — это мобильная служба, оснащенная современными техническими системами и средствами защиты, специальным автотранспортом, автоматическим оружием, средствами индивидуальной защиты, служебно-розыскными собаками.

Будем рады видеть в наших рядах молодых людей в возрасте до 28 лет, которые по состоянию здоровья и моральным качествам способны выполнять служебные обязанности. К тому же, кандидаты должны иметь положительные характеристики с места работы или учебы, не судимы, как и их близкие родственники и не находиться на учете в РОВД в связи с противоправным поведением, имеющих не более пяти административных взысканий (кроме 17.1; 17.3; 10.5; 18:16). Предпочтение отдается молодым людям, которые прошли срочную службу во внутренних войсках МВД Республики Беларусь, имеют среднее специальное или высшее образование, спортивные разряды в единоборствах, водительское удостоверение (категория «В» и «С») и опыт практического вождения не менее 2 лет, а также практические навыки работы со служебно-розыскными собаками. К тому же, в отделение по охране объектов в г. Микашевичи требуется водитель из числа гражданского персонала с категорией «Д». За дополнительной информацией можно обращаться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: 3-49-00, 3-49-03.