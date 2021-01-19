Награды и звания вручили лунинецким спасателям в профессиональный праздник

В День спасателя в районном отделе по чрезвычайным ситуациям на базе ПАСЧ №1 состоялось торжественное собрание личного состава.

В рамках мероприятия начальник РОЧС Сергей Колесниченко поздравил коллег с праздником и отметил, что спасатель – одна из самых уважаемых профессий в стране:

– Работников МЧС всегда отличает исключительная концентрация, самоотдача и сочувствие чужому горю. Профессионализм, отвага и честь – те качества, без которых невозможна служба в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Так было, есть и будет всегда.

В честь Дня спасателя сотрудники, которые внесли значительный вклад в предотвращение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, получили заслуженные награды. Грамотой министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь награждены командир отеделения ПАСЧ №1 Денис Орешкевич, грамотой Брестского областного управления МЧС – старший пожарный ПАСЧ №2 Валентин Славинский. Очередное специальное звание “прапорщик внутренней службы” присвоено водителю ПАСЧ №1 Виктору Коцубе.

Сергей Григорьевич вручил юбилейные медали “20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь” 15 сотрудникам.