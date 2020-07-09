«Нам нужен руководитель!» — на протяжении почти полугода ПМК-7 остается без начальника

Сегодняшний традиционный выезд информационно-пропагандистской группы райисполкома в УСП ПМК-7 ОАО «Пинсксовхозстрой» практически сразу обрел неформальные черты диалога. Такую форму предложили сами работники строительной организации, потому что вопросов накопилось немало и ответы на них те, кто сидел в зале, ждали от руководства головного предприятия и района здесь и сейчас.

Но прежде слово взял главный инженер ОАО «Пинсксовхозстрой», в чьем ведении находится ПМК-7, Денис Базаковский. Он апеллировал цифрами, подтверждая все, что и так не являлось секретом для большинства работников лунинецкой организации. Положение вырисовалось безрадостное. В открытом акционерном обществе – 6 строительных организаций. Сравнивая ситуацию, Денис Базаковский неоднократно повторял: в Лунинце – самые низкие показатели. Так, если в среднем по обществу темп роста подрядных строительных работ, выполненных собственными силами, к уровню прошлого года составил 128 процентов, то в ПМК-7 – 75,5. В 4 раза ниже здесь и выработка на одного работающего. Соответственно, оставляет желать лучшего самый главный для людей показатель – уровень заработной платы. Если в среднем по тресту она составляет почти 840 рублей, в ПМК-7 – 589. В то же время доля заработной платы в выручке в целом примерно в полтора раза больше, чем во всех шести ПМК: 35,7 процента против среднего показателя 24,7. Иными словами, тут не просто «проедают» все, что зарабатывают, а умудряются «брать наперед», сознательно ухудшая и без того плачевное финансовое положение коллектива. В то же время, людям ведь надо за что-то жить, кормить детей, содержать семьи.

Брешь в замкнутом, казалось бы, круге искали вместе. Из уст того же Дениса Базаковского довелось услышать, что если в среднем по обществу на среднесписочное количество работающих приходится 16 процентов инженерно-технического персонала (что, кстати, тоже выше нормы), в Лунинце – 19. Самое обидное, что эта ИТРовская рать, по сути, вместе со всеми плывет по течению, зачастую даже не пытаясь решать проблемы, которые подкидывает каждый новый день. Сделать такой нелицеприятный вывод подтолкнули многие факты, звучавшие из уст рабочих. Рассказывали они о плохой организации технологических процессов, простоях техники, растущих долгах, многочисленных непроизводственных расходах.

Но главное, по мнению многих сидящих в зале, ПМК-7 сознательно лишают работы, отдавая объекты соседнему ПМК-19, у которого ПМК-7 выступает в роли субподрядчика.

С такой раскладкой не согласился заместитель председателя райисполкома Руслан Хомич, курирующий строительную отрасль. Как оказалось, именно ПМК-19 берется за объекты, где не предусмотрено предварительное финансирование работ. Как раз это в силу безрадостного финансового положения ПМК-7 себе позволить не может. Тем не менее, районные власти, озаботившись проблемами строительной организации, постарались обеспечить ее участие в проведении капитального ремонта двух городских домов – по улице Советской, 18 и Западной,13. Будучи предельно откровенным, Руслан Васильевич с горечью говорил бывшим коллегам (а он в свое время работал в ПМК-7), что сегодня есть претензии к качеству выполняемых ими строительных работ. На объекте по ул. Советской,18 при ремонте крыши успели справиться с основным фронтом работ, положив стяжку. Синоптики обещали дождь. Всего и надо было – раскатать с десяток рулонов гидроизола. Но выйти на пару часов в выходной – даже не обсуждалось. В итоге – затоплены несколько квартир, издержки по ремонту которых снова лягут на строительную организацию.

Рабочие не скрывали: трудовая дисциплина в организации хромает на обе ноги. «В понедельник – с бодуна, во вторник – похмеляемся, в среду – собираемся, в четверг – пытаемся работать, в пятницу – готовимся к выходным», — примерно так самокритично охарактеризовал трудовую неделю один из работяг. И кто тогда должен наводить порядок, если при осознании всего происходящего люди, не одно десятилетие отдавшие строительной отрасли, даже не пытаются обозначить собственное участие во всем, что происходит?

Многие привычно уповают на руководителя. Безусловно, это ненормально, что на протяжении почти полугода ПМК-7 остается без начальника. Приставка «и.о.» не добавляет уверенности молодому главному инженеру Василию Ковтуненко, хотя, чувствовалось, коллектив его поддерживает. Но одной поддержки на словах мало, обязательно нужна – на деле. Ему, конечно, не хватает опыта, иной раз – авторитета, но и первое, и второе – дело времени. А вот характер надо вырабатывать уже сегодня. Да и сами рабочие уверены, что не помешало бы с ними иногда быть пожестче. Кто-то из зала несмело предложил, дескать, и районным властям стоит Василия Сергеевича поддержать.

Как заверил Р.В. Хомич, поддержка эта есть. Райисполком всячески старается сохранить строительную организацию с богатейшей историей и ее коллектив. Именно поэтому здесь отстояли полигон железобетонных изделий, благодаря которому ПМК-7 сегодня пытается держаться на плаву. Руслан Васильевич образно назвал его сердцем строительного предприятия: останови его – умрет ПМК. Заказы обещает полигону и ОАО «Пинсксовхозстрой». Одновременно прорабатывается вопрос реорганизации колонны и ее переподчинения «Брестоблсельхозстрою». Рассматриваются другие пути выхода из долговой ямы.

Первые шаги уже сделаны: работники аппарата управления переведены на 7-часовой рабочий день. По мнению аналитиков, самое пристальное внимание стоит обратить на повышение эффективности закупок необходимых материалов путем проведения конкурсных отборов да и на другие аспекты, среди которых оптимизация перевозок, использование служебного транспорта, сокращение холостых пробегов, снижение командировочных расходов… Будто и мелочи, но это как раз та ситуация, когда копейка рубль бережет.

Вопрос с руководителем, конечно, будет решен. Но надеяться на то, что «вот приедет барин, барин нас рассудит» коллективу ПМК-7 вряд ли стоит. Встреча очень ярко показала, что и внутри самого коллектива немало недопонимания и проблем, сплетенных в тугой узел. Пришел час его разрубить.