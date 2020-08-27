НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых
Национальная академия наук Беларуси объявила конкурс «100 молодых талантов НАН Беларуси». Такая информация размещена на сайте Академии наук, сообщает БЕЛТА.
«Конкурс проводится для привлечения и закрепления талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах, создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций, обеспечения преемственности между учеными разных поколений», — отметили в Национальной академии наук.
К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, работающие в организациях НАН Беларуси, в том числе кандидаты наук в возрасте до 35 лет по состоянию на 1 января 2021 года (1986 года рождения включительно), которым присуждена ученая степень в возрасте до 30 лет, а также доктора наук в возрасте до 45 лет на ту же дату (включая 1976 год рождения), которым присуждена ученая степень в возрасте до 40 лет.
Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН. Кроме того, в период нахождения в банке данных они получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.).
Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте НАН. По вопросам заполнения анкеты можно обратиться по телефону (8017) 284-28-26. Кроме того, участники конкурса направляют комплект документов до 30 октября 2020 года в конкурсные комиссии при отделениях Академии наук с учетом направления научной деятельности по адресу: 220072, г.Минск, пр. Независимости, 66.
С требованиями, предъявляемыми к участникам, и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте НАН.