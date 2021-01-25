НАН рассчитывает создать экспериментальное производство белорусских электромобилей

Национальная академия наук рассчитывает создать экспериментальное производство белорусских электромобилей. Об этом рассказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков в интервью программе “Неделя” на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

“Мы создали свой электромобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько моделей: грузовой, легковой, минивэн, создается даже спортивный электромобиль. Все комплектующие, вся элементная база отработаны. Сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы пустить наши разработки на поток. Ведем переговоры в этом направлении с китайскими и российскими партнерами”, – сказал Владимир Гусаков.

Белорусские ученые работают над моделями среднего класса, предназначенными для широкого круга потребителей. “Хочу подчеркнуть: это не Geely, это принципиально другой электромобиль с полностью белорусской начинкой”, – заявил председатель Президиума НАН.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей – литийионных, графеновых и графено-свинцовых. Так как литийонные батареи очень дорогие, ставка делается на собственные наработки. “В январе наши модели проходят экспериментальную проверку. Если будем удовлетворены результатами, то сможем сделать целый ряд батарей разного пользования, в том числе для малого транспорта (электровелосипедов) и грузового. Работаем над тем, чтобы запас хода для электромобилей составил 500 км”, – отметил Владимир Гусаков.

“Помимо накопителя энергии большое значение имеет двигатель. Это тоже уникальная и достаточно успешная разработка белорусских ученых. Мы сейчас работаем над целым рядом собственных электродвигателей для электромобилей разного пользования. Они выдерживают все необходимые параметры: надежность, долговечность, эксплуатация в разных условиях (холод, жара)”, – добавил председатель Президиума НАН.