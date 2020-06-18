«Такая сложная работа: и дни, и ночи на посту». Медицинским работникам посвятили песню

Этот ролик, как посвящение всем медработникам, накануне их профессионального праздника передал «Лунинецкім навінам» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. Жители района присоединяются к поздравлениям и желают врачам, медсестрам, санитаркам — всем, кто работает в очагах коронавируса — мужества, выдержки и обязательно — здоровья.