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«Такая сложная работа: и дни, и ночи на посту». Медицинским работникам посвятили песню

21 июня - День медицинского работника

L N Send an email 11 часов тому назад
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Этот ролик,  как посвящение всем медработникам, накануне их профессионального праздника передал «Лунинецкім навінам» депутат Палаты  представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. Жители района присоединяются к поздравлениям и желают врачам, медсестрам, санитаркам — всем, кто работает в очагах коронавируса — мужества, выдержки и обязательно —  здоровья.

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L N

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