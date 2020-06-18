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«Такая сложная работа: и дни, и ночи на посту». Медицинским работникам посвятили песню
21 июня - День медицинского работника
Этот ролик, как посвящение всем медработникам, накануне их профессионального праздника передал «Лунинецкім навінам» депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня. Жители района присоединяются к поздравлениям и желают врачам, медсестрам, санитаркам — всем, кто работает в очагах коронавируса — мужества, выдержки и обязательно — здоровья.