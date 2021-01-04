Социум

Назначен новый глава белорусских католиков

Папа Римский Франциск принял отставку митрополита Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви, архиепископа Тадеуша Кондрусевича в связи с тем, что ему исполнилось 75 лет – предельный возраст. Об этом информирует ежедневный бюллетень пресс-службы Святого Престола, сообщает БЕЛТА.

3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет. Папа Римский принял его отставку и назначил генерального викария Пинской римско-католической епархии, епископа Казимира Великосельца Апостольким администратором Минско-Могилевской архидиоцезии. Еще в мае 2020 года ему исполнилось 75 лет, но Папа Римский позволил ему продолжать исполнять свои функции последующие два года.

В официальном заявлении Святого Престола сказано, что Тадеуш Кондрусевич представил свое заявление на отказ от руководства епархией в соответствии с каноном.

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