Социум

Нотариусы области бесплатно проконсультируют граждан

L N Send an email 2 часа тому назад
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28 августа в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с проведением нотариальных действий.

На протяжении рабочего дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и других. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить  на сайте Белорусской нотариальной палаты.

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L N

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