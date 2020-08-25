Нотариусы области бесплатно проконсультируют граждан

28 августа в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с проведением нотариальных действий.

На протяжении рабочего дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро области и получить консультацию, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и других. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.