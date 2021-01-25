Новый КоАП и ПиКоАП. Разбираем новации для водителей

Водителю на заметку

Новые кодексы — КоАП и ПИКоАП — во многом касаются и водителей. Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД, рассказал о новациях, которые ждут водителей с 1 марта 2021 года, когда кодексы вступят в силу.

Пьяным за рулем не место

Обновленное законодательство усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде. Однако при этом вводится дифференциация наказания в зависимости от степени опьянения гражданина. «Первый уровень — от 0,3 до 0,8 промилле включительно. За это предполагается наказание в виде штрафа в 100 базовых и лишение права управления на три года, — Шевченко уточняет, что если степень опьянения выше, то штраф уже будет составлять 200 базовых величин, а права управления лишат на все 5 лет. — Принимаемые нами ранее меры позволили снизить количество пьяных водителей на дороге. Если раньше мы фиксировали около 60 тысяч таких случаев в год, то сегодня речь идет о 20 тысячах. Меры возымели свой эффект, но явление не исчезло».

Камера увидит все

Плохие новости для водителей, которые привыкли совершать, на их взгляд, мелкие и незначительные нарушения. Например, проскакивать на красный сигнал светофора, останавливаться за стоп-линией, ездить по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Новые кодексы вводят нормы, которые разрешают привлекать к ответственности собственников транспортных средств за эти и другие нарушения, если они зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. «Если сегодня мы можем законодательно привлекать к ответственности в таком порядке только за превышение скорости и нарушение правил остановки и стоянки, то по новому кодексу можем фиксировать все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта», — акцентирует Шевченко. Кстати, представитель ГАИ рассказал, что сейчас идет активная работа над проектом новых Правил дорожного движения. Предполагается, что на дорогах появится новый тип разметки в виде сетки. Ее будут наносить на перекрестках. Такая разметка уже есть в России. Она позволит техническим средствам отслеживать нарушения, связанные с неправомерным выездом на перекресток. К примеру, когда образовался затор.

Кто владелец, тот и отвечает

Шевченко рассказал, что с 1 марта 2021 года будет разделена ответственность за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении (или проще — без техосмотра) и без страховки в зависимости от принадлежности транспортного средства. Это означает, что если авто принадлежит физическому лицу, то за допущенные нарушения будет отвечать его владелец. Но если машина принадлежит юридическому лицу, то за отсутствие техосмотра или страховки ответственность будет нести не нанятый водитель, а непосредственно юридическое лицо.

Обновленное законодательство усиливает ответственность за вождение в нетрезвом виде.

Градация скорости

Немного изменится подход к наказанию за превышение скоростного режима. Новым КоАП предполагается дополнительная градация ответственности. Например, если водитель разогнался и превысил разрешенную скорость на 30—40 километров, то получит штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Если скорость оказалась еще выше, то штраф уже от 8 до 12 базовых величин.

Клаксон только по назначению

За умышленное блокирование транспортных коммуникаций при проведении массовых мероприятий наказание также ужесточается. За подобные противозаконные действия предусмотрен штраф от 6 до 50 базовых величин с лишением прав на срок от 1 до 2 лет или без лишения. Водителей, которые в местах проведения массовых мероприятий нарушили правила пользования звуковыми сигналами, будет ждать штраф до 10 базовых величин с лишением прав сроком до 1 года или без лишения. Кстати, для водителей, которые неоднократно проигнорировали требования об остановке транспортного средства и вынудили инспекторов их преследовать, также ввели новую меру наказания — административный арест.

Ответственность по-новому

Новый КоАП в целом либерализовал ответственность за ряд правонарушений, за которые ранее водители могли получить штраф. Теперь отделаются (на первый раз) только предупреждениями. Например, если гражданин совершает такой административный проступок, как управление транспортным средством без ремня безопасности, без техосмотра, если на машине, которая едет по дороге, нечитаемые или нестандартные номера, если водитель нарушил правила буксировки или не выставил знак во время поломки, он не будет привлечен к административной ответственности. В то же время за некоторые нарушения правил (около 17 составов), которые по новому КоАП отнесены к проступкам, граждане подлежат привлечению к административной ответственности. Это исключения из общих правил нового кодекса. Шевченко говорит, что к ним относятся все скоростные правонарушения, нарушения правил проезда железнодорожного переезда, невыполнение требований светофора или регулировщика, нарушения правил маневрирования и другие. В этот перечень включены нарушения, представляющие непосредственную угрозу безопасности дорожного движения.

СБ