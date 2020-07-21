О чем поговорить с сыном?..

Татьяна, моя давняя хорошая знакомая, едва ли не рыдает в трубку. Что случилось? Оказывается, ее ненаглядный Владик 15 июля вернулся домой в полчетвертого ночи. Не позвонил, не предупредил, что задержится. И она, бедолага, привыкшая к сыновней обязательности и вниманию, всю ночь не спала, выслушивая бесконечное «связь с данным номером в настоящее время отсутствует». А посмотрев распространяемые с каким-то садистским остервенением «ужасы» в интернете, совсем запаниковала…

Владик – крепкий, спортивный 17-летний парень, учится в одном из столичных колледжей, занимается тайским боксом. Татьяна, инженер по профессии, с десяти лет воспитывает его одна: муж погиб в автокатастрофе. Для нее единственный сын, конечно же, самый лучший – умный, целеустремленный, заботливый. Тут можно согласиться: о Владе хорошо отзываются соседи, тренеры, он на неплохом счету в колледже. Да я и сам неоднократно убеждался в доброте, отзывчивости и порядочности парня. Поэтому первое, что спросил у заплаканной мамаши: почему он «туда» пошел? За чем? Последовал следующий монолог.

– Договорились с друзьями погулять. Он сначала не хотел, но уболтали – вот и пошел. В центр вроде не собирались, но ты же знаешь, пацаны молодые – им «движа», приключений хочется. Не понимаю только, почему Владик повелся. Он же такой спокойный, рассудительный, послушный… Слава богу, все обошлось!

«Обошлось что?» Хотел было спросить, да передумал. Зная, как безмерно любит она своего Владика, как дорожит им, совсем не хотелось еще больше тревожить материнское сердце. Распрощались на том, что «разбор полетов» будет обязательно, пусть только немного улягутся эмоции. «Что сказать сыну, знаю», – уже без слез, решительно заключила моя знакомая.

С Татьяной дружим не один год. Точно знаю: ей хватит ума с сыном поговорить спокойно, без истерик, по душам – как два взрослых, ответственных человека. Наверняка скажет Владу, что уважает его право самостоятельно принимать какие-то решения. Но любой поступок подразумевает ответственность – не только за себя и свою жизнь, но и за своих близких. Постарается объяснить сыну, что в юном возрасте очень легко поддаться сиюминутным эмоциям, стадным чувствам. Эти особенности молодежной психики изворотливо используют политические ловкачи, у которых опция «совесть» неработающая – выключена за ненадобностью. Обезопасив себя за границей, они кличут через телеграмм-каналы выходить на улицы. При этом меньше всего думают о судьбах тех, кого сознательно подставляют под опасность, чьи жизни могут сломать эти призывы. Провокация, но под видом квеста, игры – на эту развлекуху ведется именно молодежь. Действительно, очень «весело»: тут ОМОН – разбежались, ждем в другом месте … И все это под поощрительный визг и очередные вводные телеграмм-каналов. Ради чего? Чтобы стать фигурантом уголовного дела, испоганив на взлете молодую жизнь, чтобы страдали близкие и родные люди? Ежу понятно, что зовут нас решать чужие проблемы. Но тут уже game over. Все серьезно, по-взрослому – за свои решения и поступки придется отвечать. Как говорится, готовьтесь к приключениям с последствиями.

Возможно, моя знакомая признает и собственную неосмотрительность, даже некоторую родительскую беспечность. Многие отцы-матери рассуждают как? Уж наше-то дитя морально устойчивое, общему безрассудству не поддастся. Но знают ли они следующий любопытный, достоверный факт из социальной психологии – пять процентов наиболее активных «лидеров мнений» полностью меняют настроение толпы? И уверены ли теперь родители, что в окружении их чад не найдется пара-тройка «оторванных» знакомых?

… Татьяне не звонил, она тоже пока на связь не выходила. Но очень хочется, чтобы разговор с сыном у нее получился.

Игорь Гончарук, sb.by