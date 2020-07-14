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Оборудование есть, а работать на нем иногда некому — старший фельдшер Микашевичской больницы

L N Send an email 2 часа тому назад
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Проблему нехватки квалифицированных кадров обозначил старший фельдшер филиала №1 «Микашевичская больница» Дмитрий Фурсевич во время встречи работников учреждения здравоохранения с председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем.

Эдуард Гаврилкович отметил, что Лунинецкий район является одним из регионов, где большое количество юношей и девушек поступают в медицинские ВУЗы. «Сегодня нам всем нужно вместе подумать, как вернуть их на свою маленькую родину», — заявил генеральный директор РУПП «Гранит».

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L N

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