Более 20 новых специальностей открыли вузы в этом году

Вузы в этом году открыли более 20 новых специальностей, сообщила журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

Приемная кампания в учреждениях высшего образования стартовала 25 июля. В этом году в ней участвуют 50 вузов. «Всего планируется принять около 55 тыс. человек на более чем 380 специальностей высшего образования первой ступени. В этом году вузы открыли более 20 новых специальностей. Например, «проектирование и эксплуатация атомных электрических станций», «экономическая безопасность промышленного предприятия», «электрический и автономный транспорт» в БНТУ, а будущих дизайнеров и тренеров ждут в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В этом году, мне кажется, очень широкий выбор специальностей. И абитуриент может выбрать траекторию поступления, конечно, исходя из своих желаний и возможностей», — рассказала Ремма Герловская.

Вузы будут принимать документы по 31 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем, если это необходимо, при наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму обучения будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа. «В этом году мы сделали 2 потока зачисления, что позволит уменьшить скопление абитуриентов», — отметила консультант управления.

Ремма Герловская напомнила, что в этом году правом поступления вне конкурса могут воспользоваться молодые люди, прошедшие срочную военную службу в год приема или в году, предшествующем ему, а также без экзаменов — выпускники аграрных классов, поступающие на сельхозспециальности.